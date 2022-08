Incontro drammatico Kate Middleton di ghiaccio | vendetta velenosa su Harry

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 agosto 2022)e Meghan incontreranno nuovamente William e. Unche i bene informati giudicano come "". Secondo i tabloid inglesi, l'che si terrà nei prossimi giorni potrebbe essere accompagnato da sguardi glaciali, gli stessi che si sono scambiati nel corso del Giubileo della Regina. A quanto pare la reuinion dopo i veleni di qualche mese fa non ci sarà. Si tratterà di un freddissimo faccia a faccia dovuto a una circostanza particolare: Meghan edsi tratterranno per qualche giorno nella residenza vicina a quella di William ead Adelaide Cottage. I duchi di Cambridge infatti si sono trasferiti in questa nuova dimora per stare più vicini alla Regina. Ma a quanto pare proprio la Regina non incontrerà i nipoti. Sua Maestà ...