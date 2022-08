Incendio al London Bridge di Londra | video

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Ore di paura aper undivampato sotto il, uno dei ponti principali e più conosciuti della capitale britannica. Per alcune ora una colonna di fumo nero si è alzata sulla città, visibile anche a grande distanza. Gli abitanti della zona hanno avuto il divieto di stare in strada e tenere le finestre delle case aperte. L', domato dai Vigili del Fuoco, sarebbe scoppiato nel sottostante parcheggio

