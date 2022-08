In Ucraina oltre il 40% delle scuole riaprirà a settembre. Il ministro dell’Istruzione: “Ogni istituto sarà dotato di rifugio in caso di attacco” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il 41 per cento delle scuole dell'Ucraina riapriranno a settembre, all'inizio dell'anno scolastico, ''tenendo lezioni in modo tradizionale'' nonostante la guerra. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il 41 per centodell'riapriranno a, all'inizio dell'anno scolastico, ''tenendo lezioni in modo tradizionale'' nonostante la guerra. L'articolo .

Agenzia_Ansa : Le forze russe hanno effettuato oltre 22mila attacchi su obiettivi civili in Ucraina e circa 300 su obiettivi milit… - orizzontescuola : In Ucraina oltre il 40% delle scuole riaprirà a settembre. Il ministro dell’Istruzione: “Ogni istituto sarà dotato… - MultipolarMundo : RT @agambella: Domani Erdogan dovrebbe raggiungere Leopoli per incontrare Zelensky e per un trilaterale con Antonio Guterres. Probabilmente… - faxfax2018 : RT @agambella: Domani Erdogan dovrebbe raggiungere Leopoli per incontrare Zelensky e per un trilaterale con Antonio Guterres. Probabilmente… - BastiatContrari : @sole24ore Oltre alle posizioni su Nato. Ucraina e Russia ora copiano anche le proposte sulle tasse del centrodestra :-) -