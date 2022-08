Ilary Blasi si prende un caffè con Francesca Fagnani: “si scommette su chi riuscirà ad avere la prima intervista” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ilary Blasi potrebbe restare lontana dalla tv almeno per un anno, ma secondo gli ultimi rumor riportati dal settimanale Chi potrebbe essere proprio Francesca Fagnani la prima a riuscire a intervistarla dopo la rottura con Francesco Totti. Le due, infatti, sono state immortalate insieme in montagna intente a prendersi un caffè a un bar. Sempre il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha smentito la gravidanza di Noemi Bocchi e ridimensionato le colpe di Ilary Blasi che – in tutta questa storia – colpe non ne avrebbe, anzi. “Si è parlato anche di distrazioni da parte sua di Ilary, ndr, magari conseguenti a quelle di Totti, con tanto di nomi e cognomi. Una sorta di vendetta, di ripicca. Abbiamo parlato ... Leggi su biccy (Di mercoledì 17 agosto 2022)potrebbe restare lontana dalla tv almeno per un anno, ma secondo gli ultimi rumor riportati dal settimanale Chi potrebbe essere propriolaa riuscire arla dopo la rottura con Francesco Totti. Le due, infatti, sono state immortalate insieme in montagna intente arsi una un bar. Sempre il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha smentito la gravidanza di Noemi Bocchi e ridimensionato le colpe diche – in tutta questa storia – colpe non ne avrebbe, anzi. “Si è parlato anche di distrazioni da parte sua di, ndr, magari conseguenti a quelle di Totti, con tanto di nomi e cognomi. Una sorta di vendetta, di ripicca. Abbiamo parlato ...

