Ilary Blasi e il presunto flirt con Cristiano Iovino: Totti avrebbe trovato i messaggi di lei con il noto pierre (Di mercoledì 17 agosto 2022) Da quando Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la fine del loro matrimonio, sono emersi nuovi dettagli sulle nuove frequentazioni sia di lui che di lei. Di Totti si sa – anche se l’ex capitano della Roma non lo ha mai confermato – che il suo cuore ha iniziato a battere per Noemi Bocchi, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Da quando Francescohanno annunciato la fine del loro matrimonio, sono emersi nuovi dettagli sulle nuove frequentazioni sia di lui che di lei. Disi sa – anche se l’ex capitano della Roma non lo ha mai confermato – che il suo cuore ha iniziato a battere per Noemi Bocchi, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

