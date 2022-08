Ilaria Cucchi candidata del centrosinistra per il Senato a Firenze (Di mercoledì 17 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ilaria Cucchi sarà candidata per il Senato nel collegio uninominale di Firenze, Aboubakar Soumahoro sarà candidato per la Camera nel collegio uninominale di Modena. Lo ha reso noto il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, in una conferenza stampa a Roma nella quale ha ufficializzato i collegi uninominali di riferimento per i due candidati di punta del suo partito, che saranno presenti anche in diversi collegi proporzionali.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it- Leggi su iltempo (Di mercoledì 17 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) –saràper ilnel collegio uninominale di, Aboubakar Soumahoro sarà candidato per la Camera nel collegio uninominale di Modena. Lo ha reso noto il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, in una conferenza stampa a Roma nella quale ha ufficializzato i collegi uninominali di riferimento per i due candidati di punta del suo partito, che saranno presenti anche in diversi collegi proporzionali.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-

Agenzia_Ansa : 'Ilaria Cucchi sarà candidata nel collegio uninominale per il Senato a Firenze', lo annunciano Verdi-SI #ANSA - NichiVendola : Ci sono nomi, ci sono storie, ci sono vite che portano luce nel buio dei nostri anni di cinismo e disumanità.… - simofons : Sinistra Italiana ed Europa Verde hanno annunciato le candidature di Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi - IlModeratoreWeb : Ilaria Cucchi candidata del centrosinistra per il Senato a Firenze - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Ilaria Cucchi sarà candidata per il Senato nel collegio uninominale di Firenze, Aboubakar Soumah… -