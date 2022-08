Il tweet di Elon Musk ha del clamoroso: “Comprerò il Manchester United!” (Di mercoledì 17 agosto 2022) In un recente tweet, Elon Musk avrebbe annunciato di avere intenzione di acquistare il Manchester United, attualmente di proprietà dei Glazer, una famiglia d’imprenditori statunitensi. Come già accaduto spesso in passato, anche queste ultime dichiarazioni dell’amministratore delegato del colosso automobilistico Tesla hanno avuto un peso mediatico non affatto indifferente, smuovendo l’intero web e, molto probabilmente, anche il mercato azionario. Elon Musk Manchester United Le sue parole erano, ovviamente, di natura ironica e, inoltre, si trattava di una chiusura ad effetto di una serie di tweet in cui lui stesso scherzava sulla propria appartenenza politica. “Per essere chiari sostengo la sinistra del partito repubblicano e la destra di quello ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 17 agosto 2022) In un recenteavrebbe annunciato di avere intenzione di acquistare ilUnited, attualmente di proprietà dei Glazer, una famiglia d’imprenditori statunitensi. Come già accaduto spesso in passato, anche queste ultime dichiarazioni dell’amministratore delegato del colosso automobilistico Tesla hanno avuto un peso mediatico non affatto indifferente, smuovendo l’intero web e, molto probabilmente, anche il mercato azionario.United Le sue parole erano, ovviamente, di natura ironica e, inoltre, si trattava di una chiusura ad effetto di una serie diin cui lui stesso scherzava sulla propria appartenenza politica. “Per essere chiari sostengo la sinistra del partito repubblicano e la destra di quello ...

PazzoPerDomani : RT @DomaniGiornale: «Sto comprando il #ManchesterUnited», ha dichiarato #Musk in un tweet. A luglio aveva annunciato di voler acquistare #T… - angiuoniluigi : RT @giornalettismo: Elon Musk si diverte così. Parla di politica, ci mette un tweet in cui dice di voler comprare il #ManchesterUnited, l… - DomaniGiornale : «Sto comprando il #ManchesterUnited», ha dichiarato #Musk in un tweet. A luglio aveva annunciato di voler acquistar… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TWEET - Elon Musk annuncia: 'Comprerò il Manchester United' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET - Elon Musk annuncia: 'Comprerò il Manchester United' -