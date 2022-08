Il titolare della pizzeria che ha esposto in vetrina la bolletta della luce: “O passo da ladro o chiudo” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Alberto Rovati, titolare della pizzeria Funky Gallo, l’ha esposta proprio fuori dal locale, accanto al menù, quella salatissima bolletta da 4mila euro (4.058 euro e 9 centesimi per l’esattezza) che gli è arrivata per l’energia elettrica dello scorso luglio. La vicenda ha avuto luogo a Roncadello, frazione di Casalmaggiore, nel Cremonese, ed è chiara testimonianza di come i ristoratori facciano sempre più fatica a far fronte al caro energia che non accenna a placarsi. Accanto alla fotocopia della bolletta appesa in vetrina, Rovati ha scritto: “Quando le spese diventano insostenibili. Mettere una pizza margherita a 10 euro e passare da ladro o chiudere l’attività?”. Anche perché la sua pizzeria, Funky ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Alberto Rovati,Funky Gallo, l’ha esposta proprio fuori dal locale, accanto al menù, quella salatissimada 4mila euro (4.058 euro e 9 centesimi per l’esattezza) che gli è arrivata per l’energia elettrica dello scorso luglio. La vicenda ha avuto luogo a Roncadello, frazione di Casalmaggiore, nel Cremonese, ed è chiara testimonianza di come i ristoratori facciano sempre più fatica a far fronte al caro energia che non accenna a placarsi. Accanto alla fotocopiaappesa in, Rovati ha scritto: “Quando le spese diventano insostenibili. Mettere una pizza margherita a 10 euro e passare dao chiudere l’attività?”. Anche perché la sua, Funky ...

