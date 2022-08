Il tiktoker Khaby Lame diventa cittadino italiano | il giuramento al comune di Chivasso | “Sono orgoglioso | mi sentivo già italiano”

(Di mercoledì 17 agosto 2022), ilpiù seguito al mondo, èto. L’influencer di origini senegalesi, da 148 milioni di follower su TikTok ha pronunciato ildavanti all’Ufficiale di Stato Civile deldi(Torino), la città in cui il ragazzo di 22 anni, nato a Dakar, è arrivato all’età di un anno. A Khabane Serigneè stata notificata copia del decreto del Presidente della Repubblica che gli ha concesso la cittadinanza italiana lo scorso 8 giugno; il giovane è stato anche omaggiato con una copia della Costituzione e della spilla della Città dioltre che di una riproduzione de “La vaccinazione nelle campagne” del pittore dell’Ottocento ...

