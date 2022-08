Il taxi non ha il pos, passeggera accompagnata a prelevare al bancomat. Incredibile a Pavia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Stava pagando con carta di credito la corsa appena effettuata in taxi , ma il tassista non aveva il pos e l'ha accompagnata a prelevare i soldi. E' quanto successo a una donna di Pavia che è stata ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Stava pagando con carta di credito la corsa appena effettuata in, ma il tassista non aveva il pos e l'hai soldi. E' quanto successo a una donna diche è stata ...

alone73x1 : #MentreQualcosaResta #VentagliDiParole #buonanotte a tutti #17agosto nato oggi Robert De Niro Dal film Taxi driver… - indierockrecord : mi auguro che l'organizzazione sia migliore perché nel 2017 a milano non siamo riusciti a tornare in hotel prima de… - lagattazara : @Agenzia_Ansa Due anni fa sono arrivata a mantova, mi serviva un taxi e non avevo contante. Chiedo al taxista se ac… - Abd2Lyon_ : No, non hai capi', torno a casa tardi, taxi bevendo capri sun sto sognando i Caraibi - GiancarloPoli7 : @annamaria_lena @taxiroma3570 Prendi taxi regolari e non avrai problemi -