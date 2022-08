Il tassista è senza il Pos | cliente sporge denuncia a Pavia

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Il taxista era sprovvisto di Pos per il pagamento con le carte e quando ha costretto la, per saldare la corsa, a recarsi a uno sportello Bancomat a prelevare, lei ha deciso che era troppo ed ...

Il taxista era sprovvisto di Pos per il pagamento con le carte e quando ha costretto la cliente, per saldare la corsa, a recarsi a uno sportello Bancomat a prelevare, lei ha deciso che era troppo ed ha sporto denuncia verso il titolare dell'auto pubblica.