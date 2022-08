Il raddoppio delle bollette del gas non dipende solo dal conflitto in Ucraina

Leggi su panorama

(Di mercoledì 17 agosto 2022) L’autorità per l’energia (Arera) da giorni ha lanciato l’allarme: ci aspetta un autunno salatissimo da un punto di vista energetico. Ledell’energia, infatti, potrebbero arrivare ad aumentare anche del 100% se le cose continueranno così. “Il rischio è molto concreto – conferma l’economista Gianclaudio Torlizzi, fondatore della società T-Commodity intervistato da Panorama.it –perché molte società di utilities hanno tenuto fino a quando potevano per evitare incrementitariffe sperando, forse, che nel corso dell’estate i prezzi del gas si sarebbero calmati. In realtà è avvenuto esattamente l’opposto e adesso si trovano in una condizione non più rinviabile di aggiustare le tariffe a quelli che sono i costi di produzione che sono decuplicati perchè esattamnte un ano fa il gas a ptf quotava a 20 euro MW/H ora mentre ora stiamo a oltre ai 200 ...