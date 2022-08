"Il peggio deve ancora venire". Ecco cosa succederà al prezzo del gas (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sembra il momento di prepararci a un inverno di sacrifici. Il prezzo del gas ha toccato quota 234,5 euro per megawattora. E il peggio non è ancora alle spalle, come avverte Gazprom Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sembra il momento di prepararci a un inverno di sacrifici. Ildel gas ha toccato quota 234,5 euro per megawattora. E ilnon èalle spalle, come avverte Gazprom

eliely77 : @Corriere Ah ah ah ridicoli. Il servizio DEVE funzionare. Come fanno le persone più anziane a fare tutta questa pro… - voguefede : e purtroppo il peggio deve ancora arrivare mio dio dove ci siamo ridotti - AlexMarinuzzi91 : @lauraboldrini Invece di guardare a questa fascista conclamata perché non pensiamo a fare qualcosa di Sinistra? No… - Marco_Piso_71 : @SOLOJUVE11 @Avv_Bianco_Nero 1/2 Lo penso da anni. Una societá che ha un fatturato importante e visibilitá planetar… - Patagone1 : @RiccardoTrezzi E´ ancora peggio: la sa benissimo, ma fa il balengo e spara questi messaggi per l´elettore-bue tipi… -