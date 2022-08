Il Pd candida Casini e ben quattro under 35: il nuovo che avanza (Di mercoledì 17 agosto 2022) di Luca Graziani Habemus Papam. Dopo giorni di toto onorevoli, nella notte di martedì – con il favore delle tenebre, direbbe qualcuno – il Pd di Enrico Letta partorisce la geniale idea per rilanciare il paese, la campagna elettorale e il futuro dei giovani dentro e fuori il partito: candidare come capilista 4 under 35 (4 di numero) e far fuori la 37enne Giuditta Pini, deputata uscente con due legislature alle spalle – che pure non sono poche – e un’anima battagliera su diritti e temi sociali, vedi congedo di paternità, vulvodinia e voto ai fuori sede. Ma attenzione, le buone notizie non finiscono. Per il Senato il segretario ha deciso di scommettere (ovviamente a Bologna, come da tradizione) su un giovane promettente. Pier Ferdinando Casini, 66 anni di cui 40 in parlamento, è il nuovo che avanza. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) di Luca Graziani Habemus Papam. Dopo giorni di toto onorevoli, nella notte di martedì – con il favore delle tenebre, direbbe qualcuno – il Pd di Enrico Letta partorisce la geniale idea per rilanciare il paese, la campagna elettorale e il futuro dei giovani dentro e fuori il partito:re come capilista 435 (4 di numero) e far fuori la 37enne Giuditta Pini, deputata uscente con due legislature alle spalle – che pure non sono poche – e un’anima battagliera su diritti e temi sociali, vedi congedo di paternità, vulvodinia e voto ai fuori sede. Ma attenzione, le buone notizie non finiscono. Per il Senato il segretario ha deciso di scommettere (ovviamente a Bologna, come da tradizione) su un giovane promettente. Pier Ferdinando, 66 anni di cui 40 in parlamento, è ilche. La ...

petergomezblog : #Letta ignora la rivolta del #Pd a Bologna: “#Casini difende la Carta”. E lo candida all’undicesimo mandato: è parl… - vladiluxuria : Chi si candida in un partito si presuppone ne condivida il programma: #Casini condivide il matrimonio egualitario n… - demagistris : Casini e Cuffaro sono stati insieme ai vertici dell’UDC. Casini disse di Cuffaro che era persona onesta e che mette… - VincentCinque1 : RT @fanraffa65: Mentre il PD candida Casini da 40 anni in politica fra le proteste dei circoli, @GiuseppeConteIT propone agli iscritti M5S… - FrailAnemone15 : RT @ilfattoblog: Il #Pd candida #Casini e ben quattro under 35: il nuovo che avanza [LEGGI] -