Il Palio di Siena in onda alle 16.45 su La7, si corre dopo il rinvio per pioggia (Di mercoledì 17 agosto 2022) dopo essere stato rinviato a causa del maltempo e della relativa impraticabilità del tufo steso sulla piazza, il Palio di Siena si terrà oggi mercoledì 17 agosto. E così, La7 tornerà a trasmettere le ... Leggi su globalist (Di mercoledì 17 agosto 2022)essere stato rinviato a causa del maltempo e della relativa impraticabilità del tufo steso sulla piazza, ildisi terrà oggi mercoledì 17 agosto. E così, La7 tornerà a trasmettere le ...

borghi_claudio : Dopo la benedizione del cavallo ora a Siena inizia il grande vuoto che porta al Palio. Un tempo che per i contradai… - fattoquotidiano : Le polemiche per l’arrivo a Siena di Enrico Letta e Matteo Salvini sono state sopite direttamente da Giove Pluvio - fattoquotidiano : 'Anche a voi sembra che il Palio di Siena sia un’allegoria perfetta della politica italiana?' - Toynagual40 : RT @apri_la_mente: Salvini annuncia di andare a Siena ad assistere al #PaliodiSiena e scoppia un nubifragio e il palio viene rimandato. Io… - FuryBionda : RT @tomasomontanari: Tanti, tanti anni fa, un politico che abusava del nome di Maria annunciò la sua presenza al Palio di Siena corso in on… -