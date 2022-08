Il Napoli ha preso Ndombele: giovedì le visite mediche (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tanguy Ndombele Alvaro, in arte semplicemente Ndombele , è un nuovo centrocampista del Napoli : trattativa praticamente conclusa, siamo ai cosiddetti dettagli, per un prestito oneroso (500mila euro) e ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 17 agosto 2022) TanguyAlvaro, in arte semplicemente, è un nuovo centrocampista del: trattativa praticamente conclusa, siamo ai cosiddetti dettagli, per un prestito oneroso (500mila euro) e ...

LucaRuss0 : QUI NAPOLI, Azzurri scatenati: preso anche Ndombele - MondoBN : QUI NAPOLI, Azzurri scatenati: preso anche - RwondoNaples : Se Ndombelè l'avesse preso una strisciata qualsiasi I giornali ne parlerebbero per una settimana ma dato che l'ha p… - DiegoPalumbo6 : @davide_luise per me impossibile se il napoli ha già preso ndombele ruiz è già a parigi - Emanuel72607325 : @AlfredoPedulla Il calcio in Italia viene visto come uno sport. A Napoli come una religione, una sorta di madre che… -