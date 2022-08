Il Milan supera il Real Madrid nel Trofeo Berlusconi – 17 agosto 1993 – VIDEO (Di mercoledì 17 agosto 2022) 17 agosto 1993: il Milan vince per la prima volta il Trofeo Berlusconi, arrivato alla terza edizione. I rossoneri battono il Real Madrid Giornata di ricordi per il Milan. 26 anni, il 17 agosto 1993, la la squadra rossonera, allenata allora da Fabio Capello, alzò per la prima volta il Trofeo Berlusconi vincendo contro il Real Madrid delle meraviglie. Già dopo quaranta minuti il Milan era già in vantaggio 3-0 con i gol di Simone, Papin e Boban. Poco prima della fine del primo tempo i blancos accorciarono le distanze con Michel e al 55? Zamorano riaprì definitivamente la gara. Alla fine comunque furono i rossoneri a trionfare, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) 17: ilvince per la prima volta il, arrivato alla terza edizione. I rossoneri battono ilGiornata di ricordi per il. 26 anni, il 17, la la squadra rossonera, allenata allora da Fabio Capello, alzò per la prima volta ilvincendo contro ildelle meraviglie. Già dopo quaranta minuti ilera già in vantaggio 3-0 con i gol di Simone, Papin e Boban. Poco prima della fine del primo tempo i blancos accorciarono le distanze con Michel e al 55? Zamorano riaprì definitivamente la gara. Alla fine comunque furono i rossoneri a trionfare, ...

