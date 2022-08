Il Leocorno ha vinto il Palio dell'Assunta. Quarto successo di fila per "Tittia" (Di mercoledì 17 agosto 2022) AGI - Il Palio d'agosto, a Siena, è stato vinto dalla contrada del Leocorno. Giovanni Atzeni, detto "Tittia", ha vinto il suo Quarto Palio di fila, ed il nono in carriera. Primo Palio invece vinto dalla cavalla Violenta da Clodia. La mossa è stata molto giovane. Appena la contrada di rincorsa è entrata l'accoppiata del Leocorno ha subito preso la testa della corsa mantenendola per tre giri. Per il Leocorno è la 31esima vittoria. La contrada non vinceva da agosto 2007. La Contrada del Leocorno ha vinto il Palio del 16 agosto 2022 con la cavalla Violenta da Clodia, montata dal fantino Giovanni Atzeni, detto ... Leggi su agi (Di mercoledì 17 agosto 2022) AGI - Ild'agosto, a Siena, è statodalla contrada del. Giovanni Atzeni, detto "", hail suodi, ed il nono in carriera. Primoinvecedalla cavalla Violenta da Clodia. La mossa è stata molto giovane. Appena la contrada di rincorsa è entrata l'accoppiata delha subito preso la testaa corsa mantenendola per tre giri. Per ilè la 31esima vittoria. La contrada non vinceva da agosto 2007. La Contrada delhaildel 16 agosto 2022 con la cavalla Violenta da Clodia, montata dal fantino Giovanni Atzeni, detto ...

