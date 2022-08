Il funerale di Garella senza il Napoli | la Figc e gli altri club di A e B

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Nanu Galderisi, Tricella, Volpati e Fanna, e poi Romano altre vecchie glorie sparse come il granata Cereser, l’ex doriano. I compagni del Verona dello scudetto, poi la gente comune, semplice. Come Claudio. Ma al suo, per l’ultimo saluto alla basilica della Gran Madre di Verona, non c’è insegna, stendardo o gonfalone del, niente dallae da nessun altrodi A o B, racconta Maurizio Crosetti per Repubblica. “Si fa in fretta a dimenticare”, scrive. Un po’ da brividi il commento di Pierino Fanna: “Sono passati ormai 37 anni da quei giorni, e quando è mancato il nostro direttore sportivo Mascetti ci siamo chiesti, un po’ scherzando, chi sarebbe stato il primo giocatore tra noi ad andarsene: lo ha fatto Claudio, numero uno anche in questo, e dire che ormai pensavamo di essere ...

Gli ex compagni dello Scudetto, ma anche Sandro Mazzola e il d.s. Marroccu a Torino Si sono tenuti questa mattina, nella chiesa Gran Madre di Torino, i funerali di Claudio Garella.