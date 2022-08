Il Dante shakespeariano che da disoccupato si fa diplomatico

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Noi formiamo le nostre convinzioni sull’apparenza; e, troppo presuntuosi, consideriamo l’aiuto del cielo alla stregua dei nostri fatti umani. Ma e? il cielo ad agire, esso prende la mira, e fa centro, pur se il dardo si spezza nel colpo. E anche Paolo… la risposta chein quel momento leggeva sulle labbra del proprio cuore gli giunse alle orecchie dal podesta? come in un’eco: “Ah, se solo avessi potuto dare Francesca a Paolo anziche? al fratello: la donna che lo amava sarebbe stata sua moglie!” La donna che lo amava sarebbe stata sua moglie… Ecco, qui c’era il succo, il segreto, la scintilla che mancava. Il podesta? non aveva detto “la donna che Paolo amava”, ma “la donna che lo amava”. Di fronte all’amore non puoi tirarti indietro… Incapace di proferir motto per la commozione,fu certo che nelle parole di Guido il Vecchio era stato ...