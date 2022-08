Il cambiamento climatico e l’incuria che peggiora i suoi effetti (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tra le ultime “calamità”, come si diceva una volta, il fiume di fango che a Scilla ha trascinato auto e case verso il mare. Pochi giorni prima, un fiume di fango ha stravolto Strom... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tra le ultime “calamità”, come si diceva una volta, il fiume di fango che a Scilla ha trascinato auto e case verso il mare. Pochi giorni prima, un fiume di fango ha stravolto Strom... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

you_trend : L’Italia è uno degli Stati europei con la popolazione meno scettica sul cambiamento climatico: l'82% dei cittadini… - raffaellapaita : L’allarme lanciato da Fabrizio #Curcio NON può essere ignorato. 1) ripristinare l’unità di missione #ItaliaSicura… - agorarai : 'La transizione ecologica riguarda tutti: Siamo già a 1 mm dal baratro, non solo da un punto di vista ambientale ma… - AdrianoForSure : RT @La_manina__: Daniela Santanchè dovrebbe farsi spiegare dai suoi colleghi di partito che al #twiga non è successo niente, che una tempes… - spiderdanpo : Ma infatti. Perché vi lamentate del caldo come se il cambiamento climatico fosse vero? Basta il condizionatore tant… -