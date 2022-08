Il calcio africano vuole svoltare: l’obiettivo della Superlega è arrivare a competere con il resto del mondo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Soffocata nella culla in Europa, sull’onda dei tumulti sollevati dai tifosi, la Superlega vedrà la luce in Africa. L’annuncio è arrivato nella cornice del 44esimo congresso della CAF tenutosi ad Arusha, in Tanzania. l’obiettivo della Superlega, che scatterà esattamente tra un anno, è fondamentalmente quello di aumentare l’appeal del movimento calcistico africano per permettergli di crescere e svilupparsi. Lo ha spiegato molto bene Patrick Motsepe, il presidente sudafricano della Confederazione calcistica africana: “La Super League africana è una delle novità più importanti nella storia del calcio africano e l’obiettivo è molto chiaro: garantire che il calcio per club ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Soffocata nella culla in Europa, sull’onda dei tumulti sollevati dai tifosi, lavedrà la luce in Africa. L’annuncio è arrivato nella cornice del 44esimo congressoCAF tenutosi ad Arusha, in Tanzania., che scatterà esattamente tra un anno, è fondamentalmente quello di aumentare l’appeal del movimento calcisticoper permettergli di crescere e svilupparsi. Lo ha spiegato molto bene Patrick Motsepe, il presidente sudConfederazione calcistica africana: “La Super League africana è una delle novità più importanti nella storia delè molto chiaro: garantire che ilper club ...

