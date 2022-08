glooit : Il Bologna annuncia Joaquin Sosa leggi su Gloo - Ansa_ER : Il Bologna annuncia Joaquin Sosa. Ufficiale l'acquisto del centrale mancino uruguaiano #ANSA - MariaDe37197314 : RT @thevimmies: Comunque ieri lui annuncia Bologna, oggi ho avuto la conferma che potrò andare anche a Taranto lunedì ???? Sono davvero felic… - annacasini96 : RT @thevimmies: Comunque ieri lui annuncia Bologna, oggi ho avuto la conferma che potrò andare anche a Taranto lunedì ???? Sono davvero felic… - thevimmies : Comunque ieri lui annuncia Bologna, oggi ho avuto la conferma che potrò andare anche a Taranto lunedì ???? Sono davvero felice di questo?? -

Agenzia ANSA

Il difensore centrale mancino, classe 2002, uruguayano di passaporto italiano, ha terminato le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà al, che ha acquistato il calciatore dal ...Il Passante di'provocherà un crollo verticale del valore degli immobili nelle aree interessate ai lavori': per questo Confabitarel'intenzione di chiedere il risarcimento dei danni in favore dei ... Il Bologna annuncia Joaquin Sosa (ANSA) - BOLOGNA, 17 AGO - Joaquin Sosa è un nuovo calciatore del Bologna. Il difensore centrale mancino, classe 2002, uruguayano di passaporto italiano, ha terminato le visite mediche e firmato il co ...Il presidente dell'Emilia-Romagna: "Pochi paracadutati da noi. Bene". Proteste di Base Riformista: "Troppe epurazioni". Probabile ...