Il bollettino del 17 agosto: in Liguria 1.158 nuovi casi, tasso di positività al 12,5%. In Italia 36.265 contagi e 128 morti (Di mercoledì 17 agosto 2022) Scendono sotto i diecimila le persone in isolamento domiciliare: oggi sono 9,763, 1.099 in meno rispetto a ieri Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 17 agosto 2022) Scendono sotto i diecimila le persone in isolamento domiciliare: oggi sono 9,763, 1.099 in meno rispetto a ieri

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 17 agosto: 36.265 nuovi casi, i morti sono 128 - Agenzia_Ansa : Il caldo ha causato nelle prime due settimane di luglio un eccesso della mortalità del 21%, per un totale di 733 de… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA meteo-idro, martedì #9agosto, su undici regioni del Centro-Sud. ?? Consulta il bollettino per cono… - infoitinterno : Coronavirus, il Bollettino della Regione Calabria del 17 agosto 2022: 519183 (+2.116) rispetto a ieri - NazioneLaSpezia : Covid Liguria, i dati del 17 agosto: 1158 nuovi positivi e 4 decessi -