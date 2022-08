Il bambino ferito una guardia giurata si salverà Tiro al bersaglio | erano in tre a sparare

(Di mercoledì 17 agosto 2022) I medici dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo hanno dichiarato fuori pericolo il bimbo di due anni colpito da un proiettile vagante nella serata di Ferragosto a Cortefranca, nel Bresciano. Gia’ in giornata il, che nella notte tra lunedi’ e martedi’ e’ stato operato, potrebbe lasciare la terapia intensiva. Proseguono le indagini dei carabinieri su quanto accaduto. Ladi 46 anni che ha sparato e’ indagata a piede libero per lesioni gravissime. Indagate anche le due persone checon lui e che a turno avrebbero sparato. Devono rispondere di di danneggiamenti, esplosioni pericolose. e porto abusivo di armi L'articolo proviene da Ildenaro.it.

