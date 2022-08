Il 19 agosto Giovanni Pesiri racconta “Il sacco e rovina di Sperlonga nel 1623” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sperlonga – Giunge al suo terzo appuntamento, venerdì 19 agosto alle 21:00, al Porto di Sperlonga (presso la Banchina Capovento), la rassegna “Libridamare a Sperlonga” 2022 (sottotitolo: “Scrittori in balia delle onde”), realizzata dal Porto di Sperlonga in collaborazione con l’AssociazionePosidonia. Lo storico Giovanni Pesiri, all’incontro “Corsari a Sperlonga”, presenterà il poemetto “Il sacco e rovina di Sperlonga nel 1623”, scritto nel XVII secolo dal chiururgo-poeta Curzio Mattei: 120 strofe in ottava rima, la forma metrica della lirica cavalleresca ed epica, che narrano l’assalto del borgo marinaro di Sperlonga da parte dei corsari barbareschi, il 4 luglio ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 17 agosto 2022)– Giunge al suo terzo appuntamento, venerdì 19alle 21:00, al Porto di(presso la Banchina Capovento), la rassegna “Libridamare a” 2022 (sottotitolo: “Scrittori in balia delle onde”), realizzata dal Porto diin collaborazione con l’AssociazionePosidonia. Lo storico, all’incontro “Corsari a”, presenterà il poemetto “Ildinel”, scritto nel XVII secolo dal chiururgo-poeta Curzio Mattei: 120 strofe in ottava rima, la forma metrica della lirica cavalleresca ed epica, che narrano l’assalto del borgo marinaro dida parte dei corsari barbareschi, il 4 luglio ...

GassmanGassmann : Come recuperano tra un ciak e l’altro gli attori Giorgio Tirabassi, Giovanni Ludeno e Vincenzo Nemolato , osservati… - StefanoFabrizi1 : Anteprima del Festival Adriatico Mediterraneo. Le musiche del mare in scena il 17 agosto alla Mole di Ancona con Gi… - TakBasma : @Giovanni_Esse @Bismarck888 Non faccio finta di niente e l’immigrazione non é tutta uguale.. ma un tweet cosi dispr… - domenico_damore : RT @MarcoDiMaro: Giovanni Simeone è stato visto l'ultima volta sabato 14 agosto 2022 in località Castel Volturno (CE), indossava una maglia… - rvdo05 : RT @MarcoDiMaro: Giovanni Simeone è stato visto l'ultima volta sabato 14 agosto 2022 in località Castel Volturno (CE), indossava una maglia… -