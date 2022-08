I veri pericoli di Zaporizhia spiegati da un ingegnere della centrale (Di mercoledì 17 agosto 2022) Odessa, dal nostro inviato. Abbiamo avuto una lunga conversazione con un ingegnere della centrale nucleare di Enerhodar (regione di Zaporizhia). Abbiamo interloquito con lui in tre, l’inviato dell’Avvenire, Nello Scavo, io che scrivo per il Foglio, e il giornalista ucraino che ha fatto anche da interprete. Quella che segue è la trascrizione integrale delle parti salienti del suo racconto e delle sue opinioni. Penso che premettere o allegare commenti miei, al di là delle parentesi informative, sia del tutto superfluo: chi legge, anche il più profano, saprà farsi un’idea della posta in gioco. A.S. Il racconto dell'ingegnere ucraino La situazione era drammatica, ma a farla precipitare è stato l’impiego della centrale, e contro la ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 17 agosto 2022) Odessa, dal nostro inviato. Abbiamo avuto una lunga conversazione con unnucleare di Enerhodar (regione di). Abbiamo interloquito con lui in tre, l’inviato dell’Avvenire, Nello Scavo, io che scrivo per il Foglio, e il giornalista ucraino che ha fatto anche da interprete. Quella che segue è la trascrizione integrale delle parti salienti del suo racconto e delle sue opinioni. Penso che premettere o allegare commenti miei, al di là delle parentesi informative, sia del tutto superfluo: chi legge, anche il più profano, saprà farsi un’ideaposta in gioco. A.S. Il racconto dell'ucraino La situazione era drammatica, ma a farla precipitare è stato l’impiego, e contro la ...

abunomnes : Gli spauracchi sono poi i veri pericoli? O chi grida al fuoco al fuoco, il fuoco lo ha appiccato? (Vedi anche Ucrai… - Pasqual01350178 : @Salvatoresdino1 @Tony79999 @ADeLaurentiis Mah veri pericoli non ne subiamo A volte l ansia ci fa apparire più per… - 11Giuliano : @LED7323 Grazie a questi veri medici e sono tanti,noi integri non siamo caduti nella trappola selettiva. Grazie all… - SandroPaparoni : @tottimitico @fettonejr Mancini “insidiosa la prima abbiamo retto il campo ci è mancato il gol, senza pericoli veri… - danieleverde333 : RT @La_lauren01: Il terrore è da sempre il metodo più efficace per tenere sotto pressione i cittadini e per controllarli meglio. Non a caso… -