"I miei cari colpiti dal fulmine sono fuori pericolo, il ragazzo che li ha soccorsi merita un'onorificenza" (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il peggio sembra alle spalle. "Francesco è fuori pericolo e sta bene. Grazie a tutti coloro che ci sono stati accanto". È una lunga lista di ringraziamenti il messaggio con cui Antonio Bilotta comunica sui social il miglioramento delle condizioni del cognato Francesco Genovese, il 33enne colpito lunedì 8 agosto da un fulmine sulla spiaggia di Soverato, in Calabria, mentre era in vacanza con la moglie Martina, il figlio di appena 4 anni e la suocera. Anche loro "sono a casa in degenza e stanno bene" conferma Bilotta, specificando che alcuni saranno attesi da un percorso di terapia e riabilitazione. Il primo grazie lo rivolge all'ospedale Pugliese di Catanzaro "per la professionalità e la determinazione con cui hanno agito e curato i miei cari"; il secondo "all'ospedale ...

