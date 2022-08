I metalli critici non sono così rari, è che sono “sporchi”. Ora l’Ue si muove per produrli (Di mercoledì 17 agosto 2022) Non è un segreto che per completare la transizione ecologica – che secondo i piani attuali passa da parchi eolici, pannelli solari, maxi-accumulatori e auto elettriche – si dovranno estrarre e raffinare quantità impensabili di alcune materie prime. metalli critici, terre rare: alcuni sono effettivamente difficili da trovare, in realtà molti hanno un pesante costo sociale e ambientale e dunque sono “rari” perché gli occidentali sono sono stati ben contenti di lasciare a Paesi terzi il peso dell’estrazione. Ma il crescente valore strategico, unito al rischio strategico che deriva dal monopolio cinese nel settore, stanno costringendo l’Occidente a un ripensamento. Nel 1993 gli Usa lavoravano il 33% di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 agosto 2022) Non è un segreto che per completare la transizione ecologica – che secondo i piani attuali passa da parchi eolici, pannelli solari, maxi-accumulatori e auto elettriche – si dovranno estrarre e raffinare quantità impensabili di alcune materie prime., terre rare: alcunieffettivamente difficili da trovare, in realtà molti hanno un pesante costo sociale e ambientale e dunque” perché gli occidentalistati ben contenti di lasciare a Paesi terzi il peso dell’estrazione. Ma il crescente valore strategico, unito al rischio strategico che deriva dal monopolio cinese nel settore, stanno costringendo l’Occidente a un ripensamento. Nel 1993 gli Usa lavoravano il 33% di ...

rosa_filippini : RT @gbrussato: Sul Deep Sea Mining ho parlato anche di DeepGreen Metals i pionieri che estraevano i metalli critici dai fondali oceanici.… - gbrussato : Sul Deep Sea Mining ho parlato anche di DeepGreen Metals i pionieri che estraevano i metalli critici dai fondali o… - gbrussato : @KersevanRoberto Nel link non trovo l'articolo ma l'idea (anche della @IEA), che per me non sta in piedi, è che le… -