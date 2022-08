JobDairysia : I Goonies 2: Corey Feldman pensa che Top Gun: Maverick sia l’esempio da seguire -

NerdPool

Feldman è stato protagonista di I, film diretto da Richard Donner nel 1985 accanto a Sean Astin, Jeff Cohen, Jonathan Ke Huy Quan, Kerri Green, Martha Plimpton, e Josh Brolin. L'attore ...Alcuni scandali da lui denunciati lo hanno allontanato dal palcoscenico, ma resterà sempre famoso per i suoi ruoli in Gremlins , Thee Stand By ... The Goonies 2: Il creatore di Goldbergs ha presentato il sequel a Richard Donner Corey Feldman, uno dei protagonisti del fim cult, ha parlato della possibilità che venga realizzato I Goonies 2 citando Top Gun: Maverick come esempio da seguire. Da tempo si parla della possibilità c ...Corey Feldman from The Goonies gave a panel at Fanboy Expo Knoxville 2022 to talk about the movie, his career, and answer fan questions.