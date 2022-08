I 'Fratelli Caputo' questa sera alle 21.15 su Canale 5: le anticipazioni della seconda puntata (Di mercoledì 17 agosto 2022) Torna il duo in cui Nino Frassica e Cesare Bocci vestono i panni dei Fratelli Caputo nell'omonima serie, con la seconda puntata in onda questa sera alle 21.15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset ... Leggi su globalist (Di mercoledì 17 agosto 2022) Torna il duo in cui Nino Frassica e Cesare Bocci vestono i panni deinell'omonima serie, con lain onda21.15 su5 e in streaming su Mediaset ...

ParliamoDiNews : Fratelli Caputo, trama puntata in onda il 17 agosto su Canale 5 #CATALOGHI #Canale5 #17agosto - zazoomblog : Fratelli Caputo serie tv: trama e anticipazioni 17 agosto 2022 - #Fratelli #Caputo #serie #trama - palermo24h : in onda “Fratelli Caputo” e “Piccolo grande amore” – LiveUnict - ElioAngelini64 : Domani sera ci vediamo su Canale 5 in prima serata. Eccomi nel trailer della fiction FRATELLI CAPUTO. Buon diverti… - Canale5Tv : RT @ninofrassicaoff: Maggior numero di ascoltatori 'Fratelli Caputo' con Nino Frassica e Cesare Bocci. #ninofrassica #ninofrassicaoff #Fra… -