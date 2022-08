I due giovani che hanno solcato il Canal Grande di Venezia con gli sci d’acqua “a motore” | VIDEO (Di mercoledì 17 agosto 2022) Una scena che, pur con esito differente, ha ricordato uno degli spezzoni più iconici della saga del pensionato ragionier Ugo Fantozzi. Due persone, presumibilmente piuttosto giovani, questa mattina hanno sfrecciato lungo le acque del Canal Grande a solcandole con un paio di sci d’acqua a motore a Venezia. Il filmato di questa “bravata” è stata pubblicata dallo stesso sindaco Luigi Brugnaro che, per non farsi mancare nulla, ha utilizzato questo episodio per fare anche campagna elettorale (anche se lui non sarà candidato alle Politiche del 25 settembre). Ecco due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della Città… chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli anche se le nostre armi sono davvero spuntate… servono urgentemente più poteri ai Sindaci in tema di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Una scena che, pur con esito differente, ha ricordato uno degli spezzoni più iconici della saga del pensionato ragionier Ugo Fantozzi. Due persone, presumibilmente piuttosto, questa mattinasfrecciato lungo le acque dela solcandole con un paio di sci. Il filmato di questa “bravata” è stata pubblicata dallo stesso sindaco Luigi Brugnaro che, per non farsi mancare nulla, ha utilizzato questo episodio per fare anche campagna elettorale (anche se lui non sarà candidato alle Politiche del 25 settembre). Ecco due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della Città… chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli anche se le nostre armi sono davvero spuntate… servono urgentemente più poteri ai Sindaci in tema di ...

