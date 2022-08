Agenzia_Ansa : FLASH | Salman Rushdie aggredito sul palco a New York #ANSA - Agenzia_Ansa : Salman Rushdie aggredito a New York, video sui social. Sono immagini di pochissimi secondi, persone accorrono sul p… - RaiNews : Le condizioni di #SalmanRushdie sono gravi. Sottoposto ad una lunga operazione rischia di perdere un occhio e ha i… - LaStampa : Rushdie, l’attentatore: “L'ho aggredito perché ha attaccato l’Islam, non è una brava persona” - iconanews : 'Ho aggredito Rushdie perché ha attaccato l'Islam' -

L'aggressore di Salmanha negato di essere stato in contatto con i pasdaran iraniani ma ha ammesso, in un'intervista esclusiva al New York Post, di essersi "ispirato" per l'attacco guardando ...Poco prima chesalisse sul palco, Hadi Matar si è alzato dalla platea scagliandosi contro lo scrittore e colpendolo con una decina di coltellate. Oggi dal carcere il giovane sottolinea di "...Così ha parlato Hadi Matar, l’uomo che cinque giorni fa ha aggredito nei giorni scorsi lo scrittore Salman Rushdie. “Quell’uomo non mi piace”, ha aggiunto in un’intervista esclusiva del New York Post ..."Ha attaccato l'Islam, non è una brava persona". Lo ha detto l'aggressore di Salman Rushdie in un'intervista esclusiva del New York Post dal carcere. (ANSA) ...