Eurosport_IT : Marcell ci hai fatto preoccupare con tutto quel tape sul polpaccio ?????? Le sue parole complete…… - Eurosport_IT : GREGORIO CHE COSA HAI FATTO?????????? Paltrinieri conquista l'oro negli 800m stile libero, mentre Lorenzo Galossi c… - Link4Universe : Addio Piero... ho il cuore a pezzi..anche quando ti avevo conosciuto dal vivo anni fa, ero così emozionato e felice… - ilgrandecoco : @HoaraBorselli @strange_days_82 maledettamente figa, maledettamente intelligente. ma come cazzo hai fatto ad andare con Zenga??? - DryIce23 : @JMCLuigi Se non l’hai fatto, guarda La donna che visse due volte che è molto bello -

L'HuffPost

Dopo la prima giornata del campionato di Serie A, caratterizzata dai disservizi che hanno reso impossibile per molti utenti connettersi alla piattaforma Dazn per perseguire gli incontri, in molti si ...... dal momento che Nikki mi somiglia moltissimo: è libera, incoraggiante e con leila sensazione ... saranno state la leggerezza generale, l'umorismo, l'affiatamento del cast o, banalmente, il... Hai fatto lo screenshot di Dazn che non funziona Senza, non c'è indennizzo Gli elicotteri inviati (MI-17 e MI-2) – ha fatto sapere il ministro della difesa lettone Oleksii Reznikov – sono modelli da molto tempo in forza all'esercito lettone e facilmente utilizzabili dai ...