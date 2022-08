Gran Bretagna, l’inflazione sfonda quota 10%. Le buste paga valgono sempre meno, anche gli over 65 tornano al lavoro (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sale ancora l’inflazione in Gran Bretagna che in luglio supera il 10% (10,1%) e tocca il massimo da 40 anni. L’incremento dei prezzi rispetto ad un anno fa è superiore alle attese che indicavano quota 9,8%. Rispetto a giugno 2022 i prezzi sono saliti in media del 0,6%. La banca centrale inglese si attende che l’inflazione inizi ad erodere il livello dei consumi spingendo il paese in recessione a partire dal prossimo inverno. Il capo economista dell’istituto inglese di statistica, Nadhim Zahawi, ha spiegato che “Un’ ampia gamma di prodotti hanno contribuito a spingere al rialzo l’inflazione. I prezzi degli alimentari sono saliti molto, soprattutto panetteria, verdura e carne“. Ma la causa principale della corsa dei prezzi resta l’energia, il gas viene scambiato a Londra al triplo di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sale ancorainche in luglio supera il 10% (10,1%) e tocca il massimo da 40 anni. L’incremento dei prezzi rispetto ad un anno fa è superiore alle attese che indicavano9,8%. Rispetto a giugno 2022 i prezzi sono saliti in media del 0,6%. La banca centrale inglese si attende cheinizi ad erodere il livello dei consumi spingendo il paese in recessione a partire dal prossimo inverno. Il capo economista dell’istituto inglese di statistica, Nadhim Zahawi, ha spiegato che “Un’ ampia gamma di prodotti hanno contribuito a spingere al rialzo. I prezzi degli alimentari sono saliti molto, soprattutto panetteria, verdura e carne“. Ma la causa principale della corsa dei prezzi resta l’energia, il gas viene scambiato a Londra al triplo di un ...

elio_vito : In Gran Bretagna sono stati i Conservatori ad introdurre il matrimonio egualitario e in Francia è stata la destra d… - fanpage : Chiara Pellacani, Andreas Sargent Larsen, Eduard Timbretti Gugiu e Sarah Jodoin di Maria conquistano l’Europa con 4… - fanpage : L'improvvisa alta marea, complice l'ondata di caldo che si è registrata nelle scorse ore in Gran Bretagna, ha travo… - classcnbc : NON FRENA L'INFLAZIONE IN GRAN BRETAGNA #Inflazione ???? luglio: +10,1% a/a (peggio delle aspettative ferme a un +9,… - Vito68122235 : Video Il Sistema di allerta di emergenza vera' lanciato a Ottobre in tutta la Gran Bretagna. Controllo mentale basa… -