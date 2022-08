Gol spettacolare: impatta al volo e manda all'incrocio (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il giovanissimo Emin Lilic, giocatore del Minnesota United U15, ha messo un segno un gol da vero campione Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il giovanissimo Emin Lilic, giocatore del Minnesota United U15, ha messo un segno un gol da vero campione

TuttoASRoma24 : Roma, un inizio poco spettacolare: un gol e difesa solida ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA - Ftbnews24 : Roma, un inizio poco spettacolare: un gol e difesa solida #SerieA - VictorLioo : @Jacobzt_ GOL SPETTACOLARE, INCREDIBILE,SUPERLATIVO DEL TERZINO PIÙ FORTE DEL M- quello era theo scusate è vero, milanista via me?? - FeliceAntonioC2 : @WLT79 Dovunque. È stato dovunque #Lobotka. 1 Gol. 97'6 % di precisione al passaggio. Un controllo assoluto della mediana. Spettacolare. - Deiana_Luca9 : RT @im_jordanv: ???? | FT. Almería 1-2 Real Madrid I campioni di Spagna faticano e non poco ad Almería ma trionfano grazie ad Alaba che al p… -