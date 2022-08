Gli 007 tedeschi: 'La Russia aumenterà le attività di propaganda e spionaggio'. Ecco come (Di mercoledì 17 agosto 2022) Russia e 007 . Faranno leva sul 'partito della pagnotta' ossia su quella parte di opinione pubblica insensibile alle tematiche internazionali ma sensibile solo al proprio interesse immediato. L'... Leggi su globalist (Di mercoledì 17 agosto 2022)e 007 . Faranno leva sul 'partito della pagnotta' ossia su quella parte di opinione pubblica insensibile alle tematiche internazionali ma sensibile solo al proprio interesse immediato. L'...

NicolaPorro : ?? Il retroscena di Luigi #Bisignani: 'Chi sono gli 007 che 'spiano' la #Meloni' ?? - rapanui_veneto : RT @Francesco_3941: Daje secondo la TV russa a far esplodere il deposito di armi in Crimea sono stati gli 007 Inglesi. mi immagino il Dani… - Pgattino : RT @Francesco_3941: Daje secondo la TV russa a far esplodere il deposito di armi in Crimea sono stati gli 007 Inglesi. mi immagino il Dani… - robtic58 : RT @Francesco_3941: Daje secondo la TV russa a far esplodere il deposito di armi in Crimea sono stati gli 007 Inglesi. mi immagino il Dani… - Francesco_3941 : Daje secondo la TV russa a far esplodere il deposito di armi in Crimea sono stati gli 007 Inglesi. mi immagino il… -