Giustizia tributaria, la riforma diventa legge: c'è un mini-condono delle liti in Cassazione. La Lega: "È un anticipo della pace fiscale" (Di mercoledì 17 agosto 2022) Viene creato un ruolo autonomo e professionale della magistratura tributaria che prenderà il posto degli attuali giudici, in gran parte onorari e in piccola parte "prestati" dalle altre magistrature. Le controversie di minor valore verranno devolute a un giudice monocratico (e non più a un collegio di tre membri), e sarà introdotta una forma "light" di condono per le liti pendenti in Cassazione in cui l'Agenzia delle entrate sia già risultata soccombente nei gradi precedenti, che fa parlare la Lega (con un po' di esagerazione) di "un anticipo della pace fiscale". Sono queste le principali novità della riforma della Giustizia ...

