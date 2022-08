Giustizia: stop udienze a Roma per 6 mesi,avvocati "ricorreremo" (Di mercoledì 17 agosto 2022) Per fare fronte alla carenza di organico negli uffici giudiziari della Capitale, il presidente del Tribunale di Roma ha stabilito che a decorrere dal 15 ottobre e per i prossimi sei mesi non saranno ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 17 agosto 2022) Per fare fronte alla carenza di organico negli uffici giudiziari della Capitale, il presidente del Tribunale diha stabilito che a decorrere dal 15 ottobre e per i prossimi seinon saranno ...

