Giro - Vuelta? Ci sono riusciti in tre: Hindley sulla strada dei miti (Di mercoledì 17 agosto 2022) Quando vincere non basta più, per entrare nella storia bisogna fare un passo avanti. Il ciclismo è uno sport che sa guardare al futuro e lo fa tenendo sempre aperti gli occhi sul suo grande passato: ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 17 agosto 2022) Quando vincere non basta più, per entrare nella storia bisogna fare un passo avanti. Il ciclismo è uno sport che sa guardare al futuro e lo fa tenendo sempre aperti gli occhi sul suo grande passato: ...

Gazzetta_it : Giro-Vuelta? Ci sono riusciti in tre: Hindley sulla strada dei miti - gcnItalia : Anteprima @lavuelta a España 2022 | GCN Italia. Manca poco alla partenza del terzo grande giro a tappe della stagi… - Gazzetta_it : Ciclismo, #Nibali pronto per l’ultima #Vuelta della carriera: sarà il suo 27° grande giro - NoMaSport1 : RT @ConsLomb: #16agosto #AccaddeOggi Ciclista di fama mondiale, ha vinto in salita, a cronometro e anche in volata. Nel 2019 moriva Felice… - ConsLomb : #16agosto #AccaddeOggi Ciclista di fama mondiale, ha vinto in salita, a cronometro e anche in volata. Nel 2019 mori… -