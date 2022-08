Giorgia e la fiamma I simboli sono storia politica | non veti alla premiership

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Scrivo più a freddo, come occorre per riflessioni più pacate, ad uso ove convenga: ipolitici si rispettano. Tutti. Come le appartenenze. Quello glorioso – sì glorioso per più generazioni e milioni di persone – della falce e martello, disegnato per il Pci da Renato Guttuso, artista grande, prima “noir”, poi “rouge”: sappiamo da dove viene, no? Su quali rivolgimenti tragici venne issato nel secolo breve? Nei vessilli ufficiali di quali partiti e Stati stranieri c’è tuttora? Ma nessuno si è mai sognato di applicargli la “cancel culture”. E, prima d’ora, nessuno, nel nostro Paese, aveva insistito più di tanto sullaca come patente di democrazia; soprattutto, nessuno aveva mai chiesto l’epurazione di un simbolo di partito come passaporto per Palazzo Chigi.di partito, quella falce e martello Walter Veltroni, si ...