Gazzetta – Chelsea-Inter, vicino alla chiusura l’affare Casadei: 15 milioni più 5 di bonus (Di mercoledì 17 agosto 2022) 2022-08-16 15:14:20 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla GdS: Affare ormai ai dettagli, sulla base di un’offerta di 15 milioni più 5 di bonus. Il giocatore, che sarà a Londra già oggi, firmerà per 6 anni Cesare Casadei, il centrocampista classe 2003 dell’Inter potrebbe nelle prossime ore diventare un nuovo giocatore del Chelsea. La squadra di Thomas Tuchel ha infatti formulato un’offerta di 15 milioni più 5 di bonus, accontentando le richieste del club nerazzurro. Si tratta di una cifra considerevole, considerando che il giocatore non ha mai esordito in Serie A. Soldi che servono alle casse dell’Inter e che potrebbero far partire l’assalto al difensore centrale, tanto desiderato ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 17 agosto 2022) 2022-08-16 15:14:20 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dGdS: Affare ormai ai dettagli, sulla base di un’offerta di 15più 5 di. Il giocatore, che sarà a Londra già oggi, firmerà per 6 anni Cesare, il centrocampista classe 2003 dell’potrebbe nelle prossime ore diventare un nuovo giocatore del. La squadra di Thomas Tuchel ha infatti formulato un’offerta di 15più 5 di, accontentando le richieste del club nerazzurro. Si tratta di una cifra considerevole, considerando che il giocatore non ha mai esordito in Serie A. Soldi che servono alle casse dell’e che potrebbero far partire l’assalto al difensore centrale, tanto desiderato ...

Gazzetta_it : Inter, Skriniar non è al sicuro neanche con i 15 milioni del Chelsea per Casadei - PandArancio : RT @Gazzetta_it: Inter, Skriniar non è al sicuro neanche con i 15 milioni del Chelsea per Casadei - CorJuve : RT @Gazzetta_it: Inter, Skriniar non è al sicuro neanche con i 15 milioni del Chelsea per Casadei - Ante_Rebic_12 : RT @Gazzetta_it: Inter, Skriniar non è al sicuro neanche con i 15 milioni del Chelsea per Casadei - Christopher_Hls : RT @Gazzetta_it: Inter, Skriniar non è al sicuro neanche con i 15 milioni del Chelsea per Casadei -