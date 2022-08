Gazzetta – Casadei al Chelsea, i tifosi aprono il dibattito: il sondaggio (Di mercoledì 17 agosto 2022) 2022-08-17 16:01:41 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla rosea: La cessione ai Blues del 19enne sta dividendo fan e addetti ai lavori: i nerazzurri hanno optato per la scelta corretta per il talento di Ravenna? L’imminente cessione di Cesare Casadei al Chelsea è una di quelle notizie che crea dibattito, come è normale che sia. Un teenager di cui si parla un gran bene saluta l’Inter – e la Serie A – accasandosi agli ex campioni d’Europa, nel campionato più competitivo del mondo che è la Premier League. I pareri di addetti ai lavori e appassionati si possono condensare in tre posizioni differenti, di diverse sfumature tra il “sì” pieno, il “sì” condizionato e il “no”, alla domanda: l’Inter ha fatto bene a cedere Casadei? Sì, assolutamente — Nessuna presenza in Serie A e un assegno da 15 milioni ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 17 agosto 2022) 2022-08-17 16:01:41 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla rosea: La cessione ai Blues del 19enne sta dividendo fan e addetti ai lavori: i nerazzurri hanno optato per la scelta corretta per il talento di Ravenna? L’imminente cessione di Cesarealè una di quelle notizie che crea, come è normale che sia. Un teenager di cui si parla un gran bene saluta l’Inter – e la Serie A – accasandosi agli ex campioni d’Europa, nel campionato più competitivo del mondo che è la Premier League. I pareri di addetti ai lavori e appassionati si possono condensare in tre posizioni differenti, di diverse sfumature tra il “sì” pieno, il “sì” condizionato e il “no”, alla domanda: l’Inter ha fatto bene a cedere? Sì, assolutamente — Nessuna presenza in Serie A e un assegno da 15 milioni ...

