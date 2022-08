Gazprom: in inverno possibile rincaro del 60 per cento del gas. Esplosioni in Crimea. Evacuazione dei civili nei territori della centrale nucleare Invasione russa dell'Ucraina (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il gas che ora è a quota 240 euro al megawattora. Cioè il triplo del prezzo preguerra. E la russa Gazprom ha comunicato possibili ulteriori aumenti fino al 60 per cento in Europa per il prossimo inverno. Esplosioni in Crimea, distrutte infrastrutture. I russi impauriti dalla controffensiva Ucraina. Disposta l’Evacuazione nella zona di Zaporizhzhia, l’allarme è lanciato ora anche dal governo filorusso. Il rimpallo di responsabilità precede il prossimo arrivo degli ispettori Onu e la possibile demilitarizzazione dell’area della centrale nucleare più grande d’Europa. L'articolo Gazprom: in inverno ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il gas che ora è a quota 240 euro al megawattora. Cioè il triplo del prezzo preguerra. E laha comunicato possibili ulteriori aumenti fino al 60 perin Europa per il prossimoin, distrutte infrastrutture. I russi impauriti dalla controffensiva. Disposta l’nella zona di Zaporizhzhia, l’allarme è lanciato ora anche dal governo filorusso. Il rimpallo di responsabilità precede il prossimo arrivo degli ispettori Onu e lademilitarizzazione’areapiù grande d’Europa. L'articolo: in...

