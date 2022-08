Gas, prezzo ad Amsterdam sui massimi a 233 euro per megawattora (Di mercoledì 17 agosto 2022) - La siccità ha reso più caro il trasporto dei combustibili sui fiumi e quindi favorito la richiesta di gas, con la Russia che continua a tagliare le forniture Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 17 agosto 2022) - La siccità ha reso più caro il trasporto dei combustibili sui fiumi e quindi favorito la richiesta di gas, con la Russia che continua a tagliare le forniture

