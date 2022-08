Ganna bronzo nella crono agli Europei, oro a Bissegger (Di mercoledì 17 agosto 2022) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Filippo Ganna ha vinto la medaglia di bronzo nella prova a cronometro individuale ai Campionato Europei di ciclismo, in scena a Monaco di Baviera. Il piemontese del team Ineos Grenadiers, vincitore in questa specialità del titolo iridato nel 2020 e nel 2021, ha chiuso i 24 chilometri in 27'14?00. Oro per lo svizzero Stefan Bissegger, del team EF Education-EasyPost, che ha chiuso col tempo di 27'05?96, precedendo di pochissimo l'altro elvetico Stefan Kung, del team Groupama-FDJ, campione in carica e vincitore della cronometro continentale anche nel 2020, giunto all'arrivo con il crono di 27'06?49. Ganna ha “pagato” poco più di otto secondi di ritardo rispetto al vincitore di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 17 agosto 2022) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Filippoha vinto la meda diprova ametro individuale ai Campionatodi ciclismo, in scena a Monaco di Baviera. Il piemontese del team Ineos Grenadiers, vincitore in questa specialità del titolo iridato nel 2020 e nel 2021, ha chiuso i 24 chilometri in 27'14?00. Oro per lo svizzero Stefan, del team EF Education-EasyPost, che ha chiuso col tempo di 27'05?96, precedendo di pochissimo l'altro elvetico Stefan Kung, del team Groupama-FDJ, campione in carica e vincitore dellametro continentale anche nel 2020, giunto all'arrivo con ildi 27'06?49.ha “pagato” poco più di otto secondi di ritardo rispetto al vincitore di ...

