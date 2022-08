Gaeta, dal Comune fondi per gli inquilini morosi incolpevoli: come fare domanda (Di mercoledì 17 agosto 2022) Gaeta – L’Amministrazione comunale rende noto che è stato pubblicato il bando per l’accesso al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, titolari di contratto di locazione, in possesso dei requisiti richiesti, a sostegno dei cittadini con sopravvenuta impossibilità nel provvedere al pagamento del canone di affitto a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale. La novità riguarda la possibilità di poter presentare richiesta di contributo anche da parte di chi non è destinatario di un atto di intimazione di sfratto, ma solo di diffida al pagamento della morosità, con contestuale perdita di reddito ai fini IRPEF superiore al 20%. È inoltre necessario avere un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 17 agosto 2022)– L’Amministrazione comunale rende noto che è stato pubblicato il bando per l’accesso al fondo destinato agli, titolari di contratto di locazione, in possesso dei requisiti richiesti, a sostegno dei cittadini con sopravvenuta impossibilità nel provvedere al pagamento del canone di affitto a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale. La novità riguarda la possibilità di poter presentare richiesta di contributo anche da parte di chi non è destinatario di un atto di intimazione di sfratto, ma solo di diffida al pagamento dellatà, con contestuale perdita di reddito ai fini IRPEF superiore al 20%. È inoltre necessario avere un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con ...

