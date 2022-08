LaStampa : Francesco Simoneschi, l’unicorno italiano dell’open banking: “L’Italia deve far rientrare i talenti”.… - ITItalianTech : Francesco Simoneschi, l’unicorno italiano dell’open banking: “L’Italia deve far rientrare i talenti”… -

la Repubblica

... con tracciati e linee disegnati dai direttori di campoVano e Chiara Dell'Erna , è ... al 2° posto Camillasu Con - Chilana e a chiudere il podio Vittoria Donati su Global ...... founder di Advanced Accelerator Applications (AAA), Simon Beckerman, founder di Deepop, Simone Mancini, founder di Scalapay, Marco Pescarmona, founder di MutuiOnline,, founder ... Francesco Simoneschi, l’unicorno italiano dell’open banking: “L’Italia deve far rientrare i talenti” Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...