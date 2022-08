Francesco Simoneschi, l’unicorno italiano dell’open banking: “L’Italia deve far rientrare i talenti” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Intervista al fondatore di TrueLayer “Nei prossimi 10 anni, il nostro Paese potrà fare molto bene in Europa” Leggi su repubblica (Di mercoledì 17 agosto 2022) Intervista al fondatore di TrueLayer “Nei prossimi 10 anni, il nostro Paese potrà fare molto bene in Europa”

ItaliaStartUp_ : Francesco Simoneschi, l’unicorno italiano dell’open banking: “L’Italia deve far rientrare i talenti” - la Repubblica - CarmeloSamperi : Francesco Simoneschi, l’unicorno italiano dell’open banking: “L’Italia deve far rientrare i talenti”… - LaStampa : Francesco Simoneschi, l’unicorno italiano dell’open banking: “L’Italia deve far rientrare i talenti”.… - ITItalianTech : Francesco Simoneschi, l’unicorno italiano dell’open banking: “L’Italia deve far rientrare i talenti”… -