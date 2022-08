“Foto con Salvini al comizio in Calabria”, è bufera sul direttore di Rainews24 Petrecca che replica: “Fake news e foto tagliata”. Interviene l’Usigrai (Di mercoledì 17 agosto 2022) “La foto pubblicata da Dagospia che immortala il direttore di Rainews24, Paolo Petrecca, abbracciato a un leader politico è l’ennesimo, grave, episodio che conferma la mancanza del rispetto dei valori di autonomia e indipendenza del Servizio Pubblico doverosi per un dirigente Rai. Riteniamo la cosa ancor più grave perché avviene in campagna elettorale”. Questo è quel che si legge in una nota congiunta del CdR Rainews 24 e dell’Esecutivo Usigrai. “Aggiungiamo che non è la prima volta che il direttore di Rainews24 manifesta apertamente simpatie politiche, in netto contrasto con i necessari requisiti di notoria indipendenza. Il CdR di Rainews24 e l’Usigrai tornano a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) “Lapubblicata da Dagospia che immortala ildi, Paolo, abbracciato a un leader politico è l’ennesimo, grave, episodio che conferma la mancanza del rispetto dei valori di autonomia e indipendenza del Servizio Pubblico doverosi per un dirigente Rai. Riteniamo la cosa ancor più grave perché avviene in campagna elettorale”. Questo è quel che si legge in una nota congiunta del CdR Rai24 e dell’Esecutivo Usigrai. “Aggiungiamo che non è la prima volta che ildimanifesta apertamente simpatie politiche, in netto contrasto con i necessari requisiti di notoria indipendenza. Il CdR ditornano a ...

